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El homicidio de un oftalmólogo en Petare fue esclarecido por el CICPC. Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. La policía científica detuvo a uno de los homicidas del oftalmólogo Jerry Guerra ocurrido en Petare

Una comisión de la Coordinación de Investigaciones de Homicidio Este, tras innumerables pesquisas técnico – científicas, realizaron la detención de Gerald Alfonso Espinoza (48), en el sector la Alcabala, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Luego de determinarse su participación en el homicidio de Jerry José Guerra Narváez, (21), ocurrido en dicho sector el pasado 18 de abril del 2019. Cuando fue sometido para despojarlo de sus pertenencias.

Jerry, quien era oftalmólogo de profesión, fue sometido por Andy Jesús Anderzo Gómez (41), aún por detener y, Franklin Alexander Cisneros Yanez (19); detenido por la Policía de Sucre, para despojarlo de sus pertenencias.

Esclarecido homicidio de un oftalmólogo en Petare

Y al oponer resistencia, Andy Jesús, le propina un disparo en el cuello, causándole la muerte de manera instantánea, huyendo ambos del lugar del hecho con rumbo desconocido.

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Al ahondar en las investigaciones, se determinó que Gerald, es tío de Andy y fue quien le facilitó el arma de fuego usada en el crimen. Tras su detención, fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

Arrojando que este posee registros por comercio detente de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Quedando el caso a la orden de la Fiscalía 36° del Área Metropolitana de Caracas.

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