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Esclarecido homicidio en Puerto Cabello

By Redacción Noticias24Carabobo
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Esclarecido homicidio en Puerto Cabello

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Quedó esclarecido un homicidio en Puerto Cabello, por este hecho quedaron dos sujetos detenidos. La información fue suministrada por el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

Daniel Alberto Celis Escalona (25), falleció tras recibir múltiples heridas punzo penetrante durante un altercado en la población de Gañango. Parroquia Borburata, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, el pasado 26 de diciembre.

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello, realizaron las investigaciones correspondientes y lograron la aprehensión de los victimarios. Tras las pesquisas, se conoció que la víctima se encontraba con Javier Enrique Carache Chivico (27) y Jhayker Bert Bracho Flores (28).

Esclarecido homicidio en Puerto Cabello

Estos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando se originó una disputa producto del alto estado etílico en el que se encontraban. Optando los hombres en desenfundar armas blancas, abalanzándose sobre la víctima y causándole la muerte de manera inmediata.

Los victimarios fueron apresados en las adyacencias donde ocurrió el hecho, además, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol). Arrojando que Javier posee registro por tenencia ilícita de arma de fuego y municiones, mientras que Jhayker los tiene por tenencia ilícita de arma de fuego y municiones y, robo genérico.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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