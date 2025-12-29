Compartir

El robo y homicidio de un sexagenario en Caracas quedó esclarecido por el CICPC. La información fue suministrada por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Pesquisas adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste, esclarecieron el caso de José Gregorio De Jesús Pérez Urdaneta (62). Ocurrido el pasado 14 de diciembre en La Acequia, sector La Charanga 2, parroquia Macarao, municipio Libertador.

Logrando la captura de sus victimarios, José Miguel De Nobrega Rodríguez (21), Omar Alexander González Santana (22) y Franyer José González Santana (18). Puestos a la orden de la Fiscalía 57ª del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Robo y homicidio de un sexagenario en Caracas

Un arduo trabajo técnico científico y entrevistas, determinó que momentos en que la víctima se encontraba en su residencia ingiriendo bebidas alcohólicas. Fue interceptada por José De Nobrega.

Este valiéndose de la confianza ingresó para supuestamente compartir, habiendo planificado junto con los otros dos delincuentes y otra persona en fuga; apoderarse de unos dólares que poseía la víctima.

Luego de unos minutos, cuando se dispusieron a ejecutar lo planeado, De Nobrega dejó pasar a los demás antisociales; la víctima opuso resistencia al robo. Siendo golpeada brutalmente con puños, patadas y un bate.

Mientras que con un pico de botella le propinaron múltiples heridas punzo penetrantes, causándole la muerte de manera inmediata. Para posteriormente huir con el dinero y un celular.

Lo colectado por las autoridades

Como evidencias fueron colectados un bate, un pico de botella y tres teléfonos. El Cicpc, además informó que por este hecho los detenidos presentaban una solicitud por homicidio intencional calificado.

Ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en la ejecución de un robo agravado y agavillamiento; y, Omar González poseía un registro por tráfico ilícito de metales, piedras preciosas y materiales estratégico.

Asimismo, se conoció que el otro responsable del homicidio huyó hacia la República de Colombia y se le solicitó la respectiva alerta de notificación roja.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Efectivo militar perdió la vida en la Autopista Sur