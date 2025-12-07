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Tras el encendido y la reapertura del Parque Draculandia, niños y niñas de todas las edades vivieron una jornada mágica con la presentación de la Escuela de Ballet Nina Nikanorova, la Escuela de Danza Contemporánea y la Escuela de Teatro Ramón Zapata ubicadas en el municipio Valencia, en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la región, señaló que las jóvenes artistas hicieron representaciones y coreografías alusivas a esta época del año como el icónico “Cascanueces”, así como de las distintas danzas contemporáneas y la animación del público gracias a las dinámicas realizadas por los actores de teatro, y las actividades destinadas al dibujo por parte del autobús “Art Attack”.

Navidad en Parque Draculandia

“Hemos convertido este hermoso encuentro en una fiesta cultural que conjugó talento, imaginación y unión entre las comunidades participantes, donde todos los pequeños y pequeñas, llenos de entusiasmo participaron de diversas actividades para el disfrute de toda la familia”, expresó.

Asimismo, indicó que este tipo de actividades tienen como objetivo garantizar a la juventud una Navidad alegre y en paz, en sintonía con el esfuerzo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Con estas acciones se cumple con el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el propósito de fortalecer el desarrollo didáctico y educativo de los niños y niñas de Carabobo.

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