Una artista mexicana creó una escultura con radiografías humanas, donde experimenta con los vínculos entre la materia y los huesos para contar la historia de personas desconocidas que padecieron alguna enfermedad.

Se trata de Miriam Medrez, la mente creativa detrás de la escultura “Inside Out”, exhibida en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey.

La artista afirmó en entrevista con EFE que logró un diálogo “entre lo vivo y la enfermedad”, además de que las piezas incluyen dibujos de personas que existen.

Estableció que está obra es como una “selfie” del interior humano. “Mi intención es que veas cómo está ese cuerpo. Siempre yo busco relaciones uno y otro. Adentro, afuera, arriba, abajo. El vacío, lo lleno», expuso.

La pieza también tiene un sonido «muy importante»: el palpitar del corazón.

“Las radiografías son de gente que yo no conozco, son gente que donó estas radiografías y me las hizo llegar, lo cual para mí es algo muy interesante porque no los conozco y están aquí sin saber que están aquí”, explicó.

La instalación es nocturna y requiere de luz interna para ser vista, por lo que cuando se ilumina aparecen estas “piezas de cuerpos y de historias”.

Esta llamativa escultura, que forma parte del programa Las Artes Monterrey 2023, estará en exhibición a partir de este 1 de febrero hasta el 5 de marzo.

