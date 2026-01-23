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Espacios de la Maternidad del Sur recibieron mantenimiento por parte de la Gobernación de Carabobo. En aras de reforzar los protocolos de higiene ejecutados en los diferentes hospitales de la entidad.

Más de 50 mil metros cuadrados del Hospital Materno Infantil José María Vargas del municipio Valencia, mejor conocido como Maternidad del Sur; fueron atendidos en una jornada de limpieza y desmalezamiento a través de la Fundación Carabobo Te Quiero.

Jhonny Del Corral, presidente de la Fundación Carabobo Te Quiero, señaló que en este despliegue, se realizaron labores de corte de maleza en los jardines y áreas perimetrales. Así como un barrido profundo en la entrada principal, aceras y caminerías.

Espacios de la Maternidad del Sur recibieron mantenimiento

Además se efectuó la recolección y remoción de desechos sólidos y vegetales. “Nos mantenemos trabajando en este importante centro de salud con el objetivo principal de optimizar las condiciones de salubridad y acceso, garantizando así que el entorno hospitalario cumpla con los estándares necesarios para la atención de las mujeres y niños de nuestro estado que acuden a este recinto”, expresó.

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Del Corral también indicó que las cuadrillas de la institución se mantendrán desplegadas en toda la entidad para brindar zonas comunes y de esparcimiento; totalmente limpias a los carabobeños.

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