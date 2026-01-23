PortadaRegionesCarabobo

Espacios de la Maternidad del Sur recibieron mantenimiento

By Redacción Carabobo
0
57
Espacios de la Maternidad del Sur

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Espacios de la Maternidad del Sur recibieron mantenimiento por parte de la Gobernación de Carabobo. En aras de reforzar los protocolos de higiene ejecutados en los diferentes hospitales de la entidad.

Más de 50 mil metros cuadrados del Hospital Materno Infantil José María Vargas del municipio Valencia, mejor conocido como Maternidad del Sur; fueron atendidos en una jornada de limpieza y desmalezamiento a través de la Fundación Carabobo Te Quiero.

Espacios de la Maternidad del Sur

Jhonny Del Corral, presidente de la Fundación Carabobo Te Quiero, señaló que en este despliegue, se realizaron labores de corte de maleza en los jardines y áreas perimetrales. Así como un barrido profundo en la entrada principal, aceras y caminerías.

Espacios de la Maternidad del Sur recibieron mantenimiento

Además se efectuó la recolección y remoción de desechos sólidos y vegetales. “Nos mantenemos trabajando en este importante centro de salud con el objetivo principal de optimizar las condiciones de salubridad y acceso, garantizando así que el entorno hospitalario cumpla con los estándares necesarios para la atención de las mujeres y niños de nuestro estado que acuden a este recinto”, expresó.

NO DEJES DE LEER AHORA: SPNS en Carabobo recibió nueva dotación de equipos médico quirúrgicos y medicamentos

Del Corral también indicó que las cuadrillas de la institución se mantendrán desplegadas en toda la entidad para brindar zonas comunes y de esparcimiento; totalmente limpias a los carabobeños.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Corporación Gasdrácula en enero 2026 atendió a esta cantidad de familias

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePrensa Gobernación de Carabobo
Artículo anterior
Cicpc esclareció femicidio ocurrido en Valencia
Artículo siguiente
Precio del dólar BCV hoy 23 de enero de 2026 y la tasa para el lunes
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes