Compartir

España prohibirá acceso a redes sociales a menores de 16 años, así lo dio a conocer Pedro Sánchez, presidente del gobierno de ese país. Indicó que se están tomando las medidas para que se asuman responsabilidades por las infracciones en dichas plataformas.

Subrayó Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se lleva a cabo en Dubai que las redes deben ser un espacio saludable, como democrático. Muchas naciones están adoptando dicha medida de cerrar accesos a los menores a las redes sociales.

«España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años», dijo. Además, agregó que las redes sociales, sus empresas, «son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío», pero su poder e influencia no debe dar miedo porque «nuestra determinación es mayor».

Resaltó que las redes deben tener sistemas para verificación de edad, como dijo que los niños no pueden navegar en los espacios digitales solos. Ya que en dicho espacio hay acceso a la adicción y a muchos temas.

España prohibirá acceso a redes sociales a menores de 16 años

La próxima semana las medidas en España se van a modificar precisamente para cerrar dichos accesos. «Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales», aseveró.

NO DEJES DE LEER A ESTA HORA: Aumenta a 13 el número de fallecidos en Nueva York por devastadora tormenta invernal

«Mi Gobierno va a trabajar con nuestra Fiscalía para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok (la inteligencia artificial de la red social X), TikTok e Instagram. Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera», afirmó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas