Compartir

La cantante española estrenará, este viernes 27 de enero, el nuevo tema «LLYLM» («Lie like you love me»); y así certificar su condición de artista global con título.

En las redes sociales, la controversial intérprete cantó un poco el tema promocional, que dice «Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y me entenderás».

No es la primera vez que Rosalía compone en inglés, pero sí la primera que publica en solitario algo en esta lengua. Pues, fue la coautora y cointérprete de «Barefoot In The Park», un tema de 2019.

Rosalía estrenará su nuevo tema «LLYLM»

En el 2017, en su primer álbum, «Los Angeles», incluyó una reinterpretación de «I See a Darkness», original del estadounidense Will Oldham.

Después de su tercer disco de estudio, «MOTOMAMI» (2022), Rosalía sorprende con el tema «LLYLM» («Lie like you love me»).

Con el interés de nutrir a sus seguidores con novedades, Rosalía siempre se la ha ingeniado para tener bajo la manga un nuevo tema musical. Así le sucedió con el solitario «Despechá».

La primera noticia sobre «LLYLM» («Lie like you love me») llegó a través de TikTok, donde subió a principios de enero un fragmento grabado mientras paseaba en barca en Japón junto a su novio, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.