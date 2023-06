Compartir

La leyenda de los caminantes de la UCV es una de las poco conocidas en Caracas, solo por algunos estudiantes, profesores o personal de la casa de estudios. El quedarse reunidos a estudiar o discutir un tema tiene ese riesgo.

Algunos comentan que es una de las tantas leyendas que hay en la máxima casa de estudios de la capital. Unos dicen que es tan solo una leyenda y que se han quedado hasta tarde y nunca han visto nada.

Mientras otro grupo destaca que si hay personas aseguran que si vieron dichas sombras. Para los que conocen la Universidad Central dicen que estas sombras se ven por el pasillo central a una zona conocida como Tierra de Nadie.

Unos dicen que se ven a personas caminando por el pasillo… pero estos se ven a lo lejos y que lo extraño es que por lo lejano y rápido no logran distinguir su rostro. De hecho unos dicen que a veces se ve al menos una persona caminando.

De hecho es común cuando están reunidos no ver hacia allá… o escuchar precisamente ese… ¡para allá no veas!. Precisamente para no observar las supuestas sombras que salen en dicho pasillo.

Caminantes en la UCV

Los caminantes aparecen reseñados en varias historias de leyendas de la capital. Resaltan que cerca de las tres de la mañana se escuchan voces, murmullos como personas corriendo por el pasillo central.

Pero curiosamente cuando se asoman nadie ve nada o menos escuchan. Por otro lado, indican que estas leyendas se inventaban hace años para que nadie se quedara en pasillos, salones o algunas otras áreas.

Algunas personas en su época de estudiantes dicen que se quedaban hasta tarde estudiando y que siempre se escuchaban algunas cosas misteriosas. Y que la mayoría de las aulas estaban vacías y a oscuras.

Noticias 24 Carabobo

