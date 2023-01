La esposa de Dani Alves, la modelo española Joana Sanz borra todas las fotos que tenía junto al futbolista en su cuenta de Instagram. En este preciso momento que, está detenido en Barcelona por presunto agresión sexual.

Al principio, la esposa había manifestado su apoyo al brasileño, ahora, tomó esta acción; y muchos se sorprenden, pues desconocen lo que sucedió para quitar las imágenes con él en las redes sociales.

Hace una semana, Joana sufrió la pérdida de su madre y su esposo fue detenido; por lo cual la vida le dio un giro de 180 grados; se quedó sin las dos personas más importantes para ella.

Hasta ahora, los internautas pueden ver fotos junto a su querida madre y algunos momentos de sus viajes alrededor del mundo.

Otro de los actos que llamó la atención, fue que Joana publicó un mensaje en sus historias de Instagram, manifestando que no estaba pasando un buen momento y pedir a los medios que se encontraban afuera de su casa que la dejaran vivir el duelo de su madre en privado.

“Pido, por favor, a los medios de comunicación, que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, expresó la también influencer.