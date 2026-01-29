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La esposa de Bruce Willis dijo que el actor no sabe que está enfermo de demencia, en el podcast Conversations with Cam comentó lo que ha sido este tiempo. La exmodelo Heming Willis relató lo que ha sido este proceso de la enfermedad de la estrella de Hollywood.

Indica que Bruce comenzó con problemas con el habla y fue cuando descubrió que el tenía un problema neurológico. Ya en un proceso médico le diagnosticaron afasia, demencia frontotemporal.

“Lo que quiera que esté pasando, este no es mi marido. No es el hombre con el que me casé. Algo está pasando y tengo que averiguarlo”; fue lo que dijo ante los cambios del actor antes de que le diagnosticaran afasia.

Heming desde allí comenzó a ver los cambios en el actor, el cual no hablaba, conocía muy poco. Ella ha estado al lado de Bruce por un lapso de 20 años, y dijo que seguirá con él y que no piensa separarse.

Además de ella, Demi Moore la conocida actriz siempre apoya a la familia con visitas. Además de las cinco hijas del actor, el cual sonríe y vive su vida tranquilo. Ella dijo que ha aceptado con fuerza las críticas por la forma como lo ha cuidado.

Esposa de Bruce Willis dice que el actor no sabe que está enfermo de demencia

Cuándo se le preguntó sobre si Bruce sabía que tenía esa enfermedad, dijo que no. Es algo que le ocurre a él o que les pasa a todas las personas con la enfermedad, forma parte de lo normal, dijo Heming.

“Forma parte de lo normal, no para todo el mundo, pero hay una afección neurológica que acompaña a la DFT, y también a otros tipos de demencia, llamada anosognosia. En la que el cerebro no puede identificar lo que le está pasando”, dijo la esposa del actor.

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“Bruce nunca se ha dado cuenta. Nunca ha unido los puntos y se ha dado cuenta de que padece esta enfermedad, y eso me alegra mucho. Me alegra mucho que no lo sepa», dijo en la entrevista.

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