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La eterna disputa familiar que rodea a José Luis Rodríguez «El Puma» y sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Morillo, ha escalado a un nuevo nivel de tensión.

En esta ocasión, ha sido Carolina Pérez, esposa actual del cantante venezolano, quien ha intervenido públicamente con un fuerte y directo mensaje dirigido a Liliana Rodríguez.

Tras el polémico video de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, durante un vuelo de la aerolínea American Airlines, dónde el jefe de tripulación expulsó al cantante de forma contundente, su hija Liliana Rodríguez intervenía dejando un

No ha pasado ni un día para que Carolina Pérez, esposa de José Luis, haya reaccionado a esa pregunta que deja entrever que el cantante podría estar poco cuidado por los suyos.

Polémica

Ha sido la colaboradora de Siéntese quien pueda, Kerly Ruiz, quien hablaba en exclusiva con ella y transmitía las palabras que Pérez mencionó.

«Me vale…», ‘Realmente no puedo decir esta palabra en televisión’, dijo la presentadora, «de lo que opines de nuestra familia. Para nosotros tú no eres importante. Nosotros somos una familia muy unida. El Puma estaba trabajando y lo que debería preocuparte es la salud de tu padre, que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales, lo han alterado, lo han afectado, porque es un persona de edad y trasplantado», concluye el mensaje que transmitió Kerly.

Liliana insistió a través de otro mensaje a Carolina Sandoval, que su única preocupación es el bienestar de su padre, con quien parece que la reconciliación no está cerca.

mensaje en una de las publicaciones en redes mostrando el video en la que se leía: «PUMA, ¿Dónde está tu familia?». Para algunos fue una muestra de preocupación por su padre, para otros un mensaje con ironía.

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