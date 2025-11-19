Compartir

Las jornadas de 0800 Bigote en 2025 ha atendido a una gran cantidad de carabobeños. Más de 200 mil carabobeños fueron atendidos en las diferentes jornadas del programa 0-800 Bigote durante los últimos 10 meses del año 2025.

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que estos números son producto del esfuerzo de todo el personal sanitario. Para brindar una atención oportuna en las diferentes comunidades.

«Podemos anunciar con mucho orgullo que un total de 223 mil 435 personas fueron atendidas en todas las jornadas que se han realizado durante lo que va de año, donde se han llevado a cabo 116 mil 169 consultas y se hicieron 27 mil 662 estudios, se dice fácil, pero sabemos del arduo trabajo que hace todo el personal de salud que se despliega por todo nuestro estado para atender a nuestro pueblo», expresó.

Asimismo, precisó que también se han atendido un total de 75 mil 467 casos mediante el centro de llamadas, se ha realizado 41 mil 222 traslados y se abordaron 23 mil 089 casos de Atención Médica Domiciliaria, lo que refleja el compromiso de cada profesional que labora en esta institución.

Por su parte, Luis Capriles, presidente del programa 0-800 Bigote, indicó que esta institución sigue ampliando su rango de alcance en cada comunidad de la región, como parte del trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

«Este año no paramos, es por eso que seguimos brindando ese granito de arena a nuestro pueblo en darle una atención de calidad en materia de salud, todo con el respaldo de las diferentes instituciones del Estado, lo que nos permite hacer valer nuestro lema, salud a un llamado», dijo.

Jornadas de 0800 Bigote en 2025, comunalización de la salud

Jesús París Lara, Secretario General de Gobierno del estado Carabobo, resaltó la articulación con los diferentes circuitos comunales de la entidad para canalizar los diferentes casos y así ofrecer una atención más precisa a cada comunidad.

«Nosotros seguimos apostando por la paz y la salud, y hemos estado trabajando por la comunalización de la salud en el territorio, de la mano con nuestro Poder Popular y la Gran Misión Cuadrantes de Paz, seguimos ampliando la red de atención sanitaria con este programa referencia a nivel nacional que es 0-800 Bigote», añadió el también Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz de la entidad.

Encendido de Navidad en sede de 0-800 Bigote

En esta jornada, la sede de la institución ubicada en el municipio Valencia realizó su encendido de luces de Navidad en un ambiente cargado de alegría y emoción, donde los asistentes disfrutaron de la puesta en escena de la Banda Show del Colegio Don Bosco, patrimonio artístico cultural de Carabobo.

Estas acciones se encuentran enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar una atención de calidad en materia de salud a los carabobeños y carabobeñas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas