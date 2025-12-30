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En aras de fortalecer la cultura y el arte en la región, más de 65 mil personas de todo el país han visitado el 67º Salón Arturo Michelena en los espacios del Museo de la Cultura, actividad impulsada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría para el Desarrollo de la Cultura y el Arte.

Nathaly Bustamante, secretaria para el Desarrollo de la Cultura y el Arte, señaló que personas de todos los rincones del país han acudido a esta exposición, la cual es una vitrina para las diferentes manifestaciones artísticas venezolanas.

“Estamos muy orgullosos que una gran cantidad de personas siga visitando estos espacios destinados a mostrar todo el talento de nuestros artistas, los cuales demuestran nuestra identidad y un pedazo de nuestra cultura en cada una de estas obras”, expresó.

67º Salón Arturo Michelena

Asimismo, indicó que la galería estará abierta al público hasta este domingo 28 de diciembre en un horario de 3:00pm a 8:00pm, y reabrirá sus puertas a partir del 10 de enero del 2026, en el mismo horario, para que más personas sigan disfrutando de estas obras, en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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Estas acciones forman parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el propósito de fomentar la cultura y el arte en los carabobeños y carabobeñas.

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