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La compra de Movistar Venezuela tendría ya una empresa interesada en adquirirla. Así lo dio a conocer Nelin Escalante en su cuenta de Instagram, dijo de forma “extraoficial” que Tigo estaría interesado en comprar la empresa del 0414 y 0424.

Recordemos que esta empresa se llamaba originalmente Telcel, luego pasó a llamarse Telcel Bellsouth y luego Telefónica Movistar. En vista que Telefónica se marcha de varios países del continente la empresa venezolana está en trámites de venta.

Tigo, de la empresa Millicom sería la que podría adquirir la operadora de telecomunicaciones con mayor clientela en el país. Cerca de nueve millones de usuarios tiene actualmente Movistar que podría tener otro nombre.

Compra de Movistar Venezuela

Ya Tigo adquirió las filiales de Telefónica que están en Colombia, Uruguay como en Ecuador. Es por ello que estaría también en adquirir Movistar Venezuela, una empresa que siempre ha brindado grandes ganancias.

Millicom es de Luxemburgo y ya opera en un total de 11 países que buscan consolidar su presencia en nuestro continente. Es líder en servicios de comunicación como de internet en el mundo.

Ya Tigo maneja el mercado de los países como Costa Rica, Bolivia y El Salvador. Por supuesto, se dice de manera “extraoficial” que está haciendo todos los planes de compra para adquirir Movistar.

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Por supuesto faltaría el visto bueno de Conatel para la compra de esta empresa en el país. Fuentes afirman que ya todos los trámites están listos para la compra de la operadora del 0414 y 0424 en el país.

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