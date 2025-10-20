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Esta es la cantidad de toneladas de carbón que exportará Venezuela

By Redacción Noticias24Carabobo
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toneladas de carbón que exportará Venezuela

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Las toneladas de carbón que exportará Venezuela, serán cera de 10 millones esto gracias a la empresa mixta Carbotuven con una sociedad con otras similares. Entre ellas la empresa turca Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilik AS y CarboZulia, dijo la agencia Reuters.

Se pudo conocer que el carbón al no estar sancionado por los Estados Unidos se le abre al país la posibilidad de exportarlo. Esto generaría altos ingresos para Venezuela en los próximos meses del presente año.

El carbón entra además en lo que es el plan de diversificar la economía nacional. De esa manera, se reduce la dependencia de lo que es el petróleo. Esto entra en los planes económicos que tiene el ejecutivo para los próximos años.

Toneladas de carbón que exportará Venezuela

Venezuela poco a poco ha aumentado la producción del carbón. Desde el año pasado y gracias a los trabajos empleados por las empresas se han reanudado varias zonas carboneras. Entre ellas las minas de Paso Diablo como Mina Norte.

Estas estuvieron suspendidas durante varios años pero se han reactivado. En lo que va de año, según datos aportados por CarboZulia en el primer trimestre de 2025, la producción de carbón en Venezuela se ubicó en alrededor de 3 millones de toneladas.

Toda la producción de carbón que tiene Venezuela es destinada a la exportación. En sociedad con Turquía busca este año comercializar un total de 10 millones de toneladas métricas.

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