La cifra de inmuebles recuperados por el Ministerio Público, fue dada por El Fiscal General de la República, Tarek William Saab. La Fiscalía ha resuelto varios problemas con propiedades que son de adultos mayores.

Comentó el Fiscal Saab que se han restituido más de 1000 viviendas a sus dueños en los últimos nueve meses. Muchos adultos mayores han hecho el llamado al Ministerio Público por el despojo injustificado de su propiedad.

“El boom de los adultos mayores (en redes sociales) mostrando una pancarta diciendo: Tarek William me ocuparon mi casa, me robaron mi casa. Grabando el vídeo, mostrando sus números de teléfonos, eso lo vimos”, dijo el Fiscal.

Inmuebles recuperados por el Ministerio Público

Se conoció que no solo se han recuperado casas también otras propiedades de adultos mayores. Quienes hicieron el llamado al Fiscal y se les ha dado respuesta en todos los estados del país.

“Tenemos un centenar de casos resueltos, a un punto que desde abril de este 2023 hasta ahorita, hemos logrado recuperar, restituir más de 1000 inmuebles. Como casas, locales comerciales y pequeños edificios que tienen entre 20, 15, 7 y 5 locales”, dijo el máximo representante del Ministerio Público.

“Algunos tenían sus propiedades arrendadas y no les pagaban, simplemente les robaban, porque se trata de una apropiación indebida. Hemos hecho varios programas, han surgido personajes hermosos como el caso del abuelo italiano de 90 años Gaetano Ciccone, el más viral este 2023”, resaltó.

Los primeros casos

“Los primeros casos fueron en 2018, 2019 y 2020, pero quizás es el que representa gráficamente, yo diría esa imagen del adulto mayor clamando justicia a través de un vídeo. Ese de Gaiteano donde cuenta y narra la manera en que le ocuparon un bien inmueble de 1400 metros cuadrados”; dijo Saab.

“Una persona que aprovechó la pandemia para no pagarle, y no era que le pagaba mucho, no eran 500 dólares, le debía pagar 200 dólares. Y vino la pandemia y llegó luego 2021, 2023 y nada, y cuando le depositaban eran 6 bolívares que no le alcanzaba para nada”.

