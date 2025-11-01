Compartir

La cifra recaudada por el Seniat en octubre en el país se dio a conocer hoy en horas de la tarde. Un total de 161 millardos 523 millones 259 mil 970 bolívares en el décimo mes del año, dijo hoy el Seniat en sus redes sociales.

En atención a los lineamientos del Presidente Maduro y el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dio a conocer el recaudo.

Demostrando el esfuerzo que hace el Estado venezolano para impulsar a los diversos sectores económicos del país, a fin de beneficiar al pueblo venezolano. Los ingresos percibidos fueron por Impuesto Sobre la Renta (ISLR) con un total de 23 millardos 916 millones 624 mil 731 bolívares.

Cifra recaudada por el Seniat en octubre 2025

Mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 67 millardos 952 millones 303 mil 386 bolívares. En materia de aduanas, se alcanzaron 51 millardos 503 millones 959 mil 494 bolívares.

Y lo obtenido en otras Rentas Internas es de 18 millardos 150 millones 372 mil 359 bolívares. Es importante destacar que las rentas internas incluyen lo recaudado en impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

En el trascurso del 2025, el SENIAT ha recaudado un total de 905 millardos 303 millones 270 mil 559 bolívares. Reafirmando una vez más que el incremento de la recaudación es posible gracias a las medidas de control y al impulso de la cultura tributaria en el país.

Más de lo recaudado

Ya que los contribuyentes han concientizado que los recursos son destinados a financiar programas y proyectos sociales; enmarcados en la primera transformación del Plan de las 7T promovido por el Ejecutivo Nacional.

NO DEJES DE LEER AHORA: Bono Corresponsabilidad y Formación de octubre se está pagando en este monto

La Máxima Autoridad Aduanera y Tributaria, José David Cabello Rondón, manifestó que: “Estas cifras reflejan el compromiso y la responsabilidad asumida por cada ciudadano venezolano; con la cultura tributaria, además que expresa la intención clara de seguir recaudando recursos para garantizar el bienestar económico y social del pueblo”.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas