Lo más vistoPolítica y economíaPortada

Esta es la fecha probable del pago de la pensión IVSS de enero 2026 e Ingreso Contra la Guerra Económica

By Danny Valdiviezo
0
3619
Pago de la pensión IVSS de enero 2026

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La fecha probable del pago de la pensión IVSS de enero 2026 e Ingreso Contra la Guerra Económica ya fue dada a conocer. El grupo de Facebook IVSS pensionados Venezuela indicó la misma en la red social.

Hasta ahora la fecha probable para este pago sería el próximo lunes 22 de diciembre, aunque la misma podría estar sujeta a cambios. Ese día se haría el depósito de los 130 bolívares correspondientes al mes de enero.

Mientras que el monto que cobrarían los abuelos por el Ingreso contra la Guerra Económica sería de 13.500 bolívares en este mes. Recordemos que las personas de la tercera edad son los últimos en cobrar el ingreso.

Pago de la pensión IVSS de enero 2026

Se espera esta semana es por el pago para los jubilados de la administración pública, los cuales estarían cobrando un monto de 30.240 bolívares. Los jubilados cobran 112 dólares mensuales al cambio del Banco Central de Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica y Bonificación de Fin de Año a este sector

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceIVSS Pensionados Venezuela
Artículo anterior
Una detective del CICPC falleció en accidente de tránsito
Artículo siguiente
¡Polémica!, Criticaron a Fátima Bosch Miss Universo 2025 por su manera de celebrar
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes