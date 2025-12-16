Compartir

La fecha probable del pago de la pensión IVSS de enero 2026 e Ingreso Contra la Guerra Económica ya fue dada a conocer. El grupo de Facebook IVSS pensionados Venezuela indicó la misma en la red social.

Hasta ahora la fecha probable para este pago sería el próximo lunes 22 de diciembre, aunque la misma podría estar sujeta a cambios. Ese día se haría el depósito de los 130 bolívares correspondientes al mes de enero.

Mientras que el monto que cobrarían los abuelos por el Ingreso contra la Guerra Económica sería de 13.500 bolívares en este mes. Recordemos que las personas de la tercera edad son los últimos en cobrar el ingreso.

Pago de la pensión IVSS de enero 2026

Se espera esta semana es por el pago para los jubilados de la administración pública, los cuales estarían cobrando un monto de 30.240 bolívares. Los jubilados cobran 112 dólares mensuales al cambio del Banco Central de Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas