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Tren al Sur, lanzada en mayo de 1990 por Los Prisioneros, es un clásico del rock latino del álbum Corazones. Compuesta por Jorge González, la canción narra un viaje nostálgico hacia el sur de Chile.

Simbolizando un escape de la asfixia urbana y la búsqueda de raíces. Inicialmente rechazada por las radios que creían que la banda era cosa de los 80. El tema se convirtió en un éxito masivo en el continente tras el estreno de su videoclip, destaca Scribd.

Historia del tema Tren al Sur

Contexto y Composición: Escrita por Jorge González durante una época compleja, incluyendo una relación con la esposa de su compañero de banda Claudio Narea. La canción surgió en medio de un viaje literal y mental que buscaba tranquilidad.

Significado: Más que un tema de protesta directa, representa la necesidad de huir de la presión y el ruido de la ciudad hacia un entorno más puro. La frase «Y no me digas pobre por ir viajando así» reivindica el tren como medio de transporte popular y económico frente a los buses.

El sonido y la producción: Producida junto al argentino Gustavo Santaolalla, la canción integró toques de charango y sintetizadores, dándole un sonido más pop y latinoamericano.

El éxito

El éxito tras la indiferencia: Aunque hoy es un himno, durante los primeros seis meses de 1990 las radios chilenas se negaron a tocarla, considerándolos una banda del pasado. Fue el lanzamiento del videoclip en el programa Extra Jóvenes lo que cambió su destino, convirtiéndola en un éxito inmediato.

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Reconocimiento: Considerada una de las mejores canciones de la música popular chilena y una de las 50 canciones pop latinas más importantes por la revista Rolling Stone. «Tren al Sur» es vista no solo como un viaje musical, sino como un escape atemporal que ha trascendido generaciones.

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