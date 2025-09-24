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Esta es la nueva tarifa del pasaje urbano en Venezuela (precio corto y largo)

By Redacción Carabobo
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tarifa del pasaje urbano en Venezuela

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La nueva tarifa del pasaje urbano en Venezuela, fue aprobada según el Ministerio de Transporte. Para transporte urbano el precio quedó en 40 bolívares, dijo la cartera de transporte en el país.

Tarifa del pasaje urbano en Venezuela

Mientras que para aquellas operadoras gubernamentales, tendrá una tarifa de 30 bolívares. Será gratuito para damas a partir de 55 años y para los hombres mayores de 60 años. El aumento quedó oficialmente estipulado en la Gaceta Oficial 43.218.

En ese sentido, la tabla de pasaje indicado por el Ejecutivo es la siguiente:

Hasta 10 Km – Bs. 40

10.1 Km a 20 Km – Bs. 45

20.01 Km a 30 Km – Bs. 50

30.1 Km a 40 Km – Bs. 55

90.1 Km en adelante – Bs. 85

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