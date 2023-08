Un ciervo en Japón se hizo viral al esperar que alguien le diera paro para cruzar una transitada avenida. Hasta que por fin llegó una persona y abrió el trazado peatonal para tan hermoso animal.

A deer in Nara, Japan, patiently waits for traffic to halt before crossing🦌🚦

pic.twitter.com/uMvi75Tt6k

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 26, 2023