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Las arepas de la abuela son inolvidables, el sabor, la textura y siempre queremos que nos queden así. Es por eso que te traemos la receta original para que siempre puedan quedarte como ella las prepara.

Arepas de la abuela, ingredientes

2 tazas de harina de maíz precocida

2 tazas de agua

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite (opcional, para dar suavidad)

Queso rallado (opcional, para hacer arepas con queso)

Preparación:

En un recipiente grande, coloca la harina de maíz y la sal. Agrega poco a poco el agua mientras mezclas con las manos, hasta que la masa esté suave y no se pegue. Si está demasiado húmeda, añade un poco más de harina. Si está demasiado seca, agrega un poco más de agua.

Si deseas hacerlas con queso, añade queso rallado a la masa y mezcla bien. Deja reposar la masa unos minutos para que tome consistencia. Divide la masa en pequeñas bolitas del tamaño que prefieras.

Forma cada bolita en una pequeña torta aplanada, de aproximadamente 1 cm de grosor. En una sartén antiadherente a fuego medio, agrega un poco de aceite o mantequilla. Coloca las arepas en la sartén caliente y cocina por 5-7 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y con una ligera costra.

Una vez cocidas, puedes partir las arepas por la mitad y rellenarlas con tu guiso, queso, carne, o ingredientes favoritos. ¡Buen provecho!

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