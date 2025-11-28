Ya se acerca la época más hermosa del año y tienes que conocer la receta de los buñuelos navideños. Así que pendiente paso a paso y de los ingredientes para que puedas prepararla para estos días.
Receta original de los buñuelos navideños, ingredientes
1 libra harina de trigo
3/4 de libra azúcar
8 huevos
1 cucharadita polvo de hornear
1/8 de libra mantequilla
1 poquito vainilla
Un poquito de miel y canela molida
Preparación:
Primer paso, se derrite la mantequilla y se mezclan todos los ingredientes batiendo divinamente. Luego se arman los buñuelos y se calienta el aceite en una paila.
Cuando el aceite esté bien caliente se echan los buñuelos y se baja el fuego, para que cocinen lentamente.
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