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Esta es la receta original de los buñuelos navideños

By Redacción Carabobo
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buñuelos navideños
Foto: Vecina Vegetariana

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Ya se acerca la época más hermosa del año y tienes que conocer la receta de los buñuelos navideños. Así que pendiente paso a paso y de los ingredientes para que puedas prepararla para estos días.

Receta original de los buñuelos navideños, ingredientes

1 libra harina de trigo

3/4 de libra azúcar

8 huevos

1 cucharadita polvo de hornear

1/8 de libra mantequilla

1 poquito vainilla

Un poquito de miel y canela molida

Preparación:

Primer paso, se derrite la mantequilla y se mezclan todos los ingredientes batiendo divinamente. Luego se arman los buñuelos y se calienta el aceite en una paila.

Cuando el aceite esté bien caliente se echan los buñuelos y se baja el fuego, para que cocinen lentamente.

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