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Venezuela y Colombia disputarán la final de la Serie de Las Américas, esta noche en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Navegantes del Magallanes, representante de Venezuela pudo derrotar al equipo de Cuba 9×1.

A punta de batazos de vuelta completa de Renato Núñez como de Rougned Odor el equipo venezolano pudo imponerse a los cubanos. Para hoy el mánager César Izturis tendrá la oportunidad de llevar el equipo campeón de la LVBP a ser el campeón de la serie.

Venezuela y Colombia disputarán la final de la Serie de Las Américas

Mientras que ayer en horas de la tarde los Caimanes de Barranquilla de Colombia se impuso al equipo de Águilas Metropolitanas de Panamá para estar en la final. Panamá el equipo fuerte del torneo se quedó en el camino.

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Hoy los panameños y cubanos disputarán el tercer lugar mientras que venezolanos y colombianos se medirán en la final. A las 7:30 de la noche el encuentro se llevará en vivo por Venevisión, IVC y BYM Sports.

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