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Un sujeto estaba solicitado por homicidio en Valencia y fue capturado por las autoridades. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. El sujeto quedó a la orden de la justicia nacional.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la detención de un hombre solicitado por la justicia venezolana. La captura se llevó a cabo en la avenida Lara, parroquia Candelaria, municipio Valencia, estado Carabobo.

Pesquisas de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal Las Acacias. Los funcionarios se encontraban realizando labores de campo para la búsqueda y captura de personas requeridas por los tribunales.

Estaba solicitado por homicidio en Valencia y fue capturado

El detenido fue identificado como César Augusto Parra Parra (45). Al verificar su documento de identidad en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol); se determinó que presentaba una orden de captura emitida por el Juzgado Primero de Control del estado Carabobo por el delito de homicidio.

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El procedimiento forma parte de las actuaciones policiales que el Cicpc realiza de manera constante para minimizar la incidencia delictiva y proteger a los ciudadanos. Finalmente, el detenido quedó a la orden de la Fiscalía 11° del Ministerio Público.

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