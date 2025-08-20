Compartir

Un hombre asesinó a golpes a un hombre en el estado Zulia, el sujeto de 37 años quedó detenido y está a la orden del Ministerio Público. La información la dio a conocer el departamento de prensa del CICPC.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Carlos del Zulia del CICPC, aprehendió a Emerson Alberto Avendaño Meza (28); en la población de Santa Cruz, sector La Invasión, municipio Colón, estado Zulia, responsable del homicidio de Rubén Darío Labrador de Andreis (37).

De acuerdo con las investigaciones y experticias técnico científicas, se conoció que el pasado 17 de agosto, la víctima y el victimario se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas; en el sector El Remolino.

Surgió una discusión y lo asesinó a golpes

A raíz de una discusión, por la alta ingesta etílica se desató una riña en la que Avendaño, junto con otro hombre que se dio a la fuga, le propinó una fuerte golpiza a Labrador. Utilizando para ello sus puños.

Siendo trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció a las pocas horas debido a la gravedad de sus heridas. Durante el operativo, el Cicpc colectó varias prendas de vestir. Quedando el caso a la orden de la Fiscalía 16° del Ministerio Público, con extensión en Santa Bárbara.

