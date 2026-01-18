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La modelo y animadora Osmariel Villalobos tuvo que ser operada de emergencia hoy domingo 18 de enero de 2026 y se encuentra estable. Villalobos, Miss Tierra 2011 dijo que en la madrugada de hoy tuvo que ser llevada a un centro de salud.

Osmariel entró en en quirófano debido a que una arteria se abrió, pero indicó que todo fue atendido a tiempo. En su cuenta de Instagram se vio desde una clínica donde se encuentra recluida.

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Osmariel Villalobos operada de emergencia

Seguidores como artistas escribieron palabras de fortaleza a Villalobos para su pronta recuperación. El pasado 8 de enero fue intervenida y se le realizó una mastectomía unilateral en el seno derecho.

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