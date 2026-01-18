EntretenimientoFarándulaPortada

¡Estable!, Osmariel Villalobos operada de emergencia

By Redacción Carabobo
0
151
Osmariel Villalobos operada de emergencia
Foto: Instagram.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La modelo y animadora Osmariel Villalobos tuvo que ser operada de emergencia hoy domingo 18 de enero de 2026 y se encuentra estable. Villalobos, Miss Tierra 2011 dijo que en la madrugada de hoy tuvo que ser llevada a un centro de salud.

Osmariel entró en en quirófano debido a que una arteria se abrió, pero indicó que todo fue atendido a tiempo. En su cuenta de Instagram se vio desde una clínica donde se encuentra recluida.

NO DEJES DE LEER AHORA: Fans de Anuel AA preocupados tras cambios notorios en su apariencia

Osmariel Villalobos operada de emergencia

Seguidores como artistas escribieron palabras de fortaleza a Villalobos para su pronta recuperación. El pasado 8 de enero fue intervenida y se le realizó una mastectomía unilateral en el seno derecho.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

La premonición del cantante Yeison Jiménez y el accidente aéreo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Sourcerevista ronda
Artículo anterior
Accidente de tránsito en la ARC tramo Carabobo dejó dos lesionados
Artículo siguiente
Bono de 73 dólares en Patria en enero, ¿quiénes lo cobran?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes