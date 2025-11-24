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Estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry genera preocupación

By Redacción Noticias24Carabobo
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Estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry
Gabrielle Henry sigue en la UCI en una clínica en Tailandia. Foto: Revista Gente.

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El estado de salud de Miss Jamaica sigue generando preocupación, la representante de ese país sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de la caída que sufrió. La doctora y modelo Gabrielle Henry cayó la semana pasada cuando estaba en una pasarela del Miss Universo.

Desde ese día fue llevada a una clínica tailandesa donde permanece internada y bajo cuidados médicos. Los médicos esperan que Henry evolucione pronto. “Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”. Dijo la hermana de la miss.

Ese día apenas cayó fue llevada de inmediato a la clínica, pero la evolución ha estado lenta lo que genera preocupación entre el entorno de Gabrielle. La organización Miss Universo, el viernes emitió un comunicado.

Estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry genera preocupación

Y se ha mantenido vigilante de lo que pueda ocurrir con la modelo y profesional de la medicina. “Vigilancia estrecha y atención especializada”, dijo el informe médico sobre la Miss y su estado de salud.

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El Miss Universo 2025 estuvo sumergido en la polémica, entre caídas como en lo que fue el jurado además del resultado. Además de la salud de Miss Jamaica que ha sido lo más complicado luego del concurso.

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