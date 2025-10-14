El estado de salud de Tatiana Capote ha ido recuperando satisfactoriamente, ya hoy la gran actriz de novelas y películas venezolanas salió de Terapia Intensiva. La información la dio a conocer el actor Franklin Virgüez
Capote tuvo un infarto el fin de semana y tuvo que ser internada en un centro de salid en Estados Unidos. La actriz tiene décadas radicada en ese país, ya sus familiares indicaron que se encuentra en una habitación.
Estado de salud de Tatiana Capote
“Mi querida compañera y amiga Tatiana Capote, salió de área de Terapia intensiva y fue trasladada a un cuarto privado. Sigue conectada pero fuera de peligro. El equipo médico que la atiende le manifestó a los familiares que Tatiana se está recuperando”, dijo Franklin.
NO DEJES DE LEER AHORA: Gene Simmons de Kiss estable tras sufrir accidente de tránsito
Hubo mucha preocupación por la salud de las estrella de las novelas venezolanas, que actuó en RCTV como en Venevisión. El pasado mes de agosto Tatiana cumplió 63 años.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas