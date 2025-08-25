Compartir

El pronóstico del tiempo hoy 25 de agosto de 2025 según el INAMEH apunta a nubosidad como lluvias en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy lunes.

Venezuela amanece parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del territorio. Así mismo, se puede apreciar núcleos convectivos generadores de precipitaciones de intensidad variable.

Algunos de estos con descargas eléctricas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito capital. Además de La Guaira, Aragua, Apure, Barinas, los Andes y Zulia.

No se descartan lluvias en horas de la tarde en varias zonas del centro del país como en el occidente. Actualmente no se esperan ondas tropicales, en los próximos días se espera el pasó de una.

En la actualidad la Onda Tropical número 30 viene entrando al país por la zona de la Guayana Esequiba. Esta pudiera generar lluvias además de lloviznas en las próximas horas.

Estado del clima hoy 25 de agosto de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 38 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

