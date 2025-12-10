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El estado del tiempo hoy 10 de diciembre de 2025, nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana en el sur y centro del país. Específicamente en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes y llanuras del Guárico y Anzoátegui.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas; asimismo, se pueden apreciar mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas; dispersas al sur de *Delta Amacuro.

Como en el este de Monagas, sur de Bolívar y oeste de Amazonas. Se espera nubosidad en Apure y las zonas llaneras pra hoy miércoles. En horas de la tarde como de la noche se espera nubosidad en el centro del país.

En horas de la tarde como de la noche, probable situación lluviosa con chubascos en los estados Yaracuy, Carabobo, Portuguesa y Barinas. El oleaje se mantendrá entre un metro y metro y medio en todo el litoral central.

Estado del tiempo hoy 10 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas en 34 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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