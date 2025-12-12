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El estado del tiempo hoy 12 de diciembre de 2025 nos señala nubosidad en el centro del país con lluvias en la zona sur de Venezuela. Específicamente en los estados Bolívar, además de Apure como en Amazonas.

Venezuela* amanece con nubosidad parcial alternando con zonas despejadas, así mismo, áreas nubladas con precipitaciones dispersas al norte de *nuestra Guayana Esequiba, oeste de Bolívar.

Como al norte de Amazonas, partes montañosas de Miranda, Andes y sur de Zulia. En horas de la tarde se espera nubosidad sin precipitaciones en áreas de la región entral como en las zonas llaneras.

El olejae para hoy se espera en olas de un metro como de metro y medio en áreas del litoral central del país. En horas de la noche olas de un metro en el litoral oriental como el occidental.

Estado del tiempo hoy 12 de diciembre de 2025

Zona central del país como en la zona occidental con temperaturas frescas sobre los 30 grados. En la zona de la Península de Paraguaná con 34 grados en su zona norte, de igual modo en la zona norte del Zulia.

Todo lo contrario en las zonas montañosas del estado Mérida con temperaturas sobre los 9 grados para hoy en horas de la madrugada. Zonas del centro del país con montaña con 22 grados en horas de la noche.

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