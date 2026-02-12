Compartir

El estado del tiempo hoy 12 de febrero de 2026 nos indica que se esperan altas temperaturas en el país. Recordemos que estamos en etapa de verano, mientras nos acercamos al mes de marzo.

Venezuela* prevalece cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte de su territorio; no obstante, se aprecian manto nubosos asociados a lloviznas dispersas al *sur de nuestra Guyana Esequiba, Bolívar, sur de Amazonas, piedemonte Andino, este de Sucre, este de Miranda, este de Falcón y sur del lago de Maracaibo.

Hoy en los llanos venezolanos, zona occidental y central se esperan por 38 grados de temperatura en horas del mediodía como en la tarde. Como también zonas con lluvia y poca brisa en algunos estados del país.

Esto en los estados andinos, probablemente en estados occidentales como el Zulia. Se esperan lloviznas y nubes grises en los estados Carabobo, Miranda como en Aragua luego de las cinco de la tarde.

El oleaje alto y repentino podría seguir siendo protagonista en zonas de la costa nacional. Esto en La Guaira, Miranda como en el estado Falcón, atento siempre a la orilla y el tamaño de las olas.

Estado del tiempo hoy 12 de febrero de 2026

Para hoy jueves se esperan 38 grados en los estados llaneros, Guárico, sur del estado Anzoátegui además de los estados centrales. En horas del mediodía sobre todo hasta las seis o siete de la noche.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ingreso Contra la Guerra Económica febrero 2026, montos y fechas probables

En el estado Mérida, en las zonas montañosas se esperan al menos 8 grados de temperatura en horas de la madrugada. Temperaturas frescas en las zonas de montaña del país, sobre todo en la Cordillera Central.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas