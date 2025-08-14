Compartir

El estado del tiempo hoy 14 de agosto de 2025 nos indica poca nubosidad en el centro del país. Nubosidad y lloviznas en el sur de Venezuela, estado Bolívar, Amazonas como en el estado Apure en las primeras horas.

Venezuela amanece con nubosidad productora de lluvias o chubasco, algunas acompañadas de actividad eléctrica en áreas de nuestra Guayana Esequiba; Bolívar, Amazonas, Apure y sur de Zulia.

Asimismo, mantos nubosos con posibles lluvias débiles o moderadas al norte de *Anzoátegui, este de Miranda, sur de Guárico y este de Barinas*. El resto del país se aprecia con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas.

No se descarta lluvias en Aragua, Carabobo como en Miranda luego de las seis de la tarde. De igual modo, en zonas de Guárico, estados andinos como llaneros luego de las siete de la noche de hoy.

El oleaje se mantiene con una altura de un metro como metro y medio en la costa nacional. Zona insular, litoral oriental, central como en el occidental, poca brisa en zonas de Tucacas y Puerto Cabello.

Estado del tiempo hoy 14 de agosto de 2025

Temperaturas sobre los 38 grados en zonas de la Península de Paraguaná en el estado Falcón como en la zona norte del estado Zulia hoy. En las áreas de la región central se esperan temperaturas entre los 33 y 34 grados.

En el estado Mérida, sigue el tiempo frío y se esperan ocho grados de temperatura en horas de la madrugada en las zonas de montaña de esa entidad. En zonas de la región central y cordillera central temperaturas bajas en horas de la madrugada.

