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El estado del tiempo hoy 16 de diciembre de 2025 nos indica que hay zonas despejadas en el centro del país desde tempranas horas de la madrugada. Al igual que en la zona oriental, comprendiendo los estados Sucre, Monagas y Anzoátegui.

Venezuela* amanece con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte de su extensión. Asimismo, se aprecia desarrollo convectivo aislado, asociado a lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas ocasionales al *sur del Lago de Maracaibo*.

De igual modo, se mantiene la zona occidental y región llanera para hoy con zonas despejadas. En la región andina, en los estados Trujillo, Mérida como en Táchira se mantiene en nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana,

Zonas despejadas en la zona costera, sobre todo en la zona central, además de Tucacas para hoy. En los estados del sur del país también reportan nubosidad en horas de la mañana con probables lluvias en Bolívar.

Estado del tiempo hoy 16 de diciembre de 2025 según el INAMEH

Temperaturas probables sobre los 34 grados en zonas de los estados Carabobo, Aragua como en Miranda. En horas del mediodía se mantendrá altas temperaturas sobre los 37 grados en áreas del occidente del país.

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Mientras que solo en los estados andinos, sobre todo en Mérida en horas de la madrugada se esperan siete grados de temperatura. Sobre todo en horas de la madrugada en las zonas montañosas.

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