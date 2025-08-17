domingo, agosto 17, 2025
Estado del tiempo hoy 17 de agosto según INAMEH

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) para este domingo 17 prevé nubosidad y lluvias para ciertos estados de Venezuela.

En la madrugada y la mañana de este domingo se prevé nubosidad productora de lluvias en la Guayana Esequiba, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia; mientras que en el resto del territorio nacional prevalecerá cielo de parcial a despejado.

Estado del tiempo hoy 17 de agosto

La información fue publicada en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde reseñan que durante la tarde y noche se estima incremento de la cobertura nubosa con formación de núcleos convectivos, asociados a precipitaciones de intensidad, así como actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en buena parte del país, donde los más fuertes se registrarán en Amazonas, Llanos Centrales, Centro Norte Costero, Centro Occidente y los Andes.

En la Gran Caracas, que integra los estados Miranda, La Guaira y Distrito Capital, se presenta cielo parcialmente nublado que alternará con intervalos despejados en la mañana; luego del mediodía se pronostica cielo nublado asociado a lluvias, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento.

