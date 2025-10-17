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El estado del tiempo hoy 17 de octubre de 2025, nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana en el sur y centro del país. Específicamente en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes y llanuras del Guárico y Anzoátegui.

Venezuela amanece con nubosidad de parcial a despejado en la mayor parte de su extensión. De Igual forma se pueden observar áreas nubladas acompañadas de lluvias dispersas en zonas de Bolívar, Amazonas, Táchira, Falcón y lago de Maracaibo.

En horas de la tarde como de la noche, probable situación lluviosa con chubascos en los estados Yaracuy, Carabobo, Portuguesa y Barinas. El oleaje se mantendrá entre un metro y metro y medio en todo el litoral central.

Venezuela espera en los próximos días las ondas tropicales 47 y 48 de esta temporada. Estas pudieran ocasionar lluvias, chubascos como fuertes precipitacionesn en varias zonas del país.

Estado del tiempo hoy 17 de octubre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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