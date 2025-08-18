Compartir

El estado del tiempo hoy 18 de agosto de 2025 destaca nubosidad parcial en horas de la mañana sobre todo en el centro del país. Esto en los estados Miranda, Carabobo y Aragua como en los estados Cojedes y Yaracauy.

Venezuela amanece cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte de su extensión, por otra parte, se observa mantos nubosos acompañados de células convectivas de rápida evolución generando lluvias o chubascos con actividad eléctrica; en varios estados.

Entre ellos Nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, Gran Caracas, norte de Aragua, Apure, Los Andes y sur de Lago de Maracaibo.

Se esperan probables lluvias en los estados llaneros como andinos, comprendiendo las zonas de Portuguesa, Barinas, Trujillo, Sur de Lara, Mérida y Táchira. Como áreas del oeste de Apure en las horas de la mañana.

En horas de la tarde no se descartan lluvias en los estados centrales, lloviznas en Aragua, como en zonas de Carabobo para hoy. De igual modo, en los estados occidentales como Falcón además de áreas del Zulia.

Estado del tiempo hoy 18 de agosto de 2025 en Venezuela

Se esperan temperaturas máximas en Zulia como en Falcón, Carabobo, Aragua y zonas de los llanos sobre los 37 y 38 grados. Como en áreas del oriente del país, entre ellos Sucre, Anzoátegui y Monagas.

En el estado Mérida se esperan temperaturas sobre los 8 grados para hoy en horas de la madrugada en las zonas de montaña. Áreas de montaña del centro del país con temperaturas de 19 grados en la madrugada como con lluvias probables.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas