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El estado del tiempo hoy 19 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH, destaca poca nubosidad y suave clima en horas del amanecer y la mañana. Esto en el centro del país, Aragua, Carabobo, Miranda y la Gran Caracas.

De igual modo en los estados orientales y andinos, en las montañas de Aragua, Colonia Tovar como en El Jarillo. El Hatillo y zonas de la capital del país. Durante el día poca nubosidad, horas del mediodía abundante sol.

Zonas de la costa venezolana, en el oriente, centro y occidente con poca nubosidad, excepto el Golfo de Venezuela. Lluvias, nubosidad en el sur de Venezuela en las primeras horas de la mañana al igual que el estado Apure.

Estado del tiempo hoy 19 de diciembre de 2025

Altas temperaturas en el centro del país al igual que en el occidente del país, con máximas de 34 a 36 grados en horas del mediodía. En zonas de montaña con 31 grados en horas del mediodía.

En el estado Mérida en horas de la madrugada se esperan seis grados, en las zonas de montaña. Temperatura en zonas de la costa cercana a los 34 grados en horas del mediodía de hoy viernes.

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