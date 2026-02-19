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El estado del tiempo hoy 19 de febrero de 2026 nos indica que se esperan altas temperaturas. Desde tempranas horas de la mañana habrá sol radiante en algunas zonas del país, entre ellos los estados Aragua, Carabobo como Miranda.

*Venezuela* amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas; asimismo, mantos nubosos con lluvias al sur de *Bolívar, Amazonas, noreste de Guárico, sur de Aragua, Portuguesa, este de Apure, oeste de Barinas/partes de Lara, este de Falcón, Andes y Zulia.

Además de los llanos venezolanos como la zona oriental de Venezuela, comprendiendo los estados Sucre, Monagas, Delta Amacuro y Anzoátegui. De igual modo, se esperan calor luego desde horas de la mañana.

Recordemos que estamos en verano en la actualidad en Venezuela, mientras que se esperan lluvias en el sur del país. Esto en los estados Bolívar, Apure como en Amazonas de igual modo en las zonas llaneras.

La costa venezolana, especialmente el litoral central podrían presentarse lluvias como clima nublado en horas de la mañana. Esto en los estados Falcón, Zulia y algunas áreas del litoral carabobeño.

Estado del tiempo hoy 19 de febrero de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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