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El estado del tiempo hoy 1º de diciembre de 2025 nos señala nubosidad en el centro del país con lluvias en la zona sur de Venezuela. Específicamente en los estados Bolívar, además de Apure como en Amazonas.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado en gran parte de su extensión; sin embargo en áreas de nuestra *Guayana Esequiba, Bolívar, norte de Amazonas, zonas de Miranda con probables lluvias.

Al igual que el sur de Aragua, Carabobo, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, Falcón, Lara, Andes y Zulia. Se aprecian mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable.

Estado del tiempo hoy 1º de diciembre de 2025

Zona central del país como en la zona occidental con temperaturas frescas sobre los 30 grados. En la zona de la Península de Paraguaná con 34 grados en su zona norte, de igual modo en la zona norte del Zulia.

Todo lo contrario en las zonas montañosas del estado Mérida con temperaturas sobre los 9 grados para hoy en horas de la madrugada. Zonas del centro del país con montaña con 22 grados en horas de la noche.

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