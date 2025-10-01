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El estado del tiempo hoy 1º de octubre de 2025, nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana en el sur y centro del país. Específicamente en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes y llanuras del Guárico y Anzoátegui.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y algunas areas despejadas en buena parte de su extensión; asimismo, zonas con precipitaciones de intensidad variable al sur de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, oeste de la Guaira, sur de Guárico, este de Yaracuy, partes de Falcón, Andes y Zulia.

Situación lluviosa en los estados Bolívar, Apure, como en Amazonas en horas de la mañana. Con lluvias en zonas de Puerto Ordaz, Monagas, además de áreas de Sucre. De igual modo, en la zona insular.

En horas de la tarde como de la noche, situación lluviosa con chubascos en los estados Yaracuy, Carabobo, Portuguesa y Barinas. El oleaje se mantendrá entre un metro y metro y medio en todo el litoral central.

Estado del tiempo hoy 1º de octubre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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