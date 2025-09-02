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El estado del tiempo hoy 2 de septiembre de 2025 según el INAMEH señala lluvias probables en el sur del país en los estados Bolívar, Amazonas, como Apure. Región central en las primeras horas de la mañana con poca nubosidad.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada alternando con zonas poco nubladas; asimismo, mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable al sureste de nuestra Guayana Esequiba.

Además de Bolívar, partes de Amazonas, sur de Guárico, noroeste de Barinas, norte de Tachira, suroeste de Mérida y sur del Zulia. Se espera en el día abundante sol en los estados Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Carabobo como en Yaracuy y Cojedes. Lluvias y lloviznas probables en el oriente venezolano.

Comprendiendo los estados Anzoátegui en su zona norte en Barcelona como en Puerto La Cruz, además de Sucre y sus principales ciudades. Al igual que en Delta Amacuro y la zona insular del país.

Estado del tiempo hoy 2 de septiembre de 2025

En la zona norte de los estados Zulia como Falcón la temperatura estará en 38 grados, en horas del mediodía. Zona central del país con temperaturas de 32 en adelante, oriente nacional de 33 en adelante.

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Solo en el estado Mérida la temperatura en sus zonas montañosas y en horas de la madrugada estará en 8 grados. En zonas montañosas del centro del país, la temperatura estará en 18 grados.

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