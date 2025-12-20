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El estado del tiempo hoy 20 de diciembre nos indica nubosidad en el centro del país. Abundante sol en gran parte de Venezuela sobre todo en su zona oriental como central a esta hora de la mañana.

Venezuela amanece con nubosidad estratiforme en gran parte de su extensión, resaltando, áreas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas. En zonas de noreste de nuestra Guayana Esequiba, sur de Amazonas, Táchira y Mérida.

Estado del tiempo hoy 20 de diciembre de 2025

Temperaturas altas en horas del mediodía en gran parte de Venezuela sobre todo en la zona central como llanera y orienta. El estado Mérida con temperaturas bajas especialmente en sus zonas de montaña.

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