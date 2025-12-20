El estado del tiempo hoy 20 de diciembre nos indica nubosidad en el centro del país. Abundante sol en gran parte de Venezuela sobre todo en su zona oriental como central a esta hora de la mañana.
Venezuela amanece con nubosidad estratiforme en gran parte de su extensión, resaltando, áreas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas. En zonas de noreste de nuestra Guayana Esequiba, sur de Amazonas, Táchira y Mérida.
Estado del tiempo hoy 20 de diciembre de 2025
Temperaturas altas en horas del mediodía en gran parte de Venezuela sobre todo en la zona central como llanera y orienta. El estado Mérida con temperaturas bajas especialmente en sus zonas de montaña.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas