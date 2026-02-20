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Estado del tiempo hoy 20 de febrero en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Estado del tiempo hoy 20 de febrero en Venezuela
En algún lugar de la zona andina. Foto: Almary Valera.

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Danny Valdiviezo
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El estado del tiempo hoy 20 de febrero en Venezuela destaca nubosidad en algunos estados del país en horas de la mañana. Despejado en algunas zonas de la región centra, en los estados Aragua, Carabobo como en Miranda.

Situación General, prevalecerá cielo con nubosidad de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional. Aun así, se espera el desarrollo de mantos nubosos de tipo estratiforme, acompañados de lluvias o lloviznas dispersas en *Delta Amacuro y Amazonas.

Estado del tiempo hoy 20 de febrero en Venezuela según el INAMEH

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Además del este de Miranda, Falcón, partes de los Andes, Apure y en el Zulia. Zonas con nubosidad y algunas lluvias en los estados Bolívar como en Amazonas. En horas de la tarde no se descartan lluvias.

Estado del tiempo hoy 20 de febrero en Venezuela según el INAMEH

Zona costera del país con nubosidad en la mañana, especialmente en el litoral central como en el occidental. Además de nubes en la región insular del país, se espera por el sol radiante en la mañana.

Estado del tiempo hoy 20 de febrero en Venezuela según el INAMEH

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El calor nuevamente se sentirá con fuerza en el país, especialmente en las regiones, centrales, orientales y occidentales. Nubosidad con lluvias en las zonas andinas en los estados Trujillo, Mérida y Táchira.

En el estado Mérida, se esperan ocho grados en las zonas montañosas y en horas de la madrugada. Zonas de montaña del centro del país, con agradable clima en horas de la mañana.

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