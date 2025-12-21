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El estado del tiempo hoy 21 de diciembre de 2025 en Venezuela destaca cielos con nubosidad fragmentada. Probable nubosidad gris en horas del mediodía como en horas de la tarde en la zona central del país.

Venezuela se mantiene con nubosidad fragmentada, alternando con cielo parcialmente nublado en gran parte de su extensión; resaltando algunas áreas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas en zonas de nuestra *Guayana Esequiba, dijo el INAMEH.

Como en el sur de Amazonas, Miranda, Lara, Táchira y Zulia. En horas de la tarde se espera nubosidad en la zona andina del país. En los estados Mérida, Táchira como en Trujillo luego de las seis de la tarde.

La costa del país completamente despejada, los litorales central, occidental además del oriental. Excepto un área de Falcón como en Miranda. El oleaje se mantendrá con máxima altura de metro y medio y un metro en varias zonas.

Estado del tiempo hoy 21 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas sobre los 38 grados en el estado Guárico, sur del estado Anzoátegui además de Monagas como en el estado Bolívar. De 34 a 36 grados en la zona central del país en horas del mediodía.

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En el estado Mérida reportan temperaturas bajas, esto en sus zonas montañosas como en horas de la noche y la madrugada. En zonas montañosas del país se esperan al menos 23 grados.

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