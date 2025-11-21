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El estado del tiempo hoy 21 de noviembre de 2025, nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana en el sur y centro del país. Específicamente en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes y llanuras del Guárico y Anzoátegui.

Venezuela* amanece con nubosidad fragmentada en gran parte de su extensión, destacando nubes productoras de precipitaciones de intensidad variables al norte de nuestra *Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, partes de Anzoátegui, Bolívar, este de Amazonas, este de Miranda, este de Apure, zonas de Portuguesa, Andes y Zulia.

Estado del tiempo hoy 21 de noviembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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