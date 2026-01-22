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El estado del tiempo hoy 22 de enero de 2026 nos señala nubosidad en varias zonas del país, con amenazas de lluvias y lloviznas al sur de Venezuela. En horas de la tarde no se descartan nubosidad en el centro del país.

Venezuela amanece en gran parte de su extensión con nubosidad parcial alternando con algunas áreas despejadas, destacando, mantos nubosos productora de lluvias y lloviznas en el sur del país.

Especialmente en áreas de nuestra *Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Delta Amacuro y sur del Zulia, indicó el INAMEH en su primer boletín del día. Como en otras cercanas.

Nubosidad en horas de la noche en los estados Miranda y La Guaira además de los estados llaneros y andinos. Situación General, se espera cielo con nubosidad estratiforme en gran parte del territorio nacional; por otra parte, se prevé intervalos nublados propiciando nubosidad gris en varias zonas del país.

Estado del tiempo hoy 22 de enero de 2026

Temperaturas máximas hoy 37 grados en parte de los estados centrales, sur del oriente del país. Además de las entidades occidentales, Falcón, Lara y Zulia hoy, como también en las entidades llanera.

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En el estado Mérida se espera al menos 6 grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas. 23 grados en zonas de montaña en el centro del país, con tendencia a la baja en la madrugada.

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