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El estado del tiempo hoy 22 de octubre de 2025 nos señala nubosidad en el centro del país con lluvias en la zona sur de Venezuela. Específicamente en los estados Bolívar, además de Apure como en Amazonas.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejada en gran parte del territorio nacional; asimismo, mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable en partes de *nuestra Guayana Esequiba, este de Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, partes de Falcón, Andes y Zulia.

Informo el INAMEH sobre el oleaje para hoy miércoles en la costa nacional, la misma presentará olas de un metro a metro y medio. Oleaje sobre el metro y medio para hoy en el litoral central.

Estado del tiempo hoy 22 de octubre de 2025

Zona central del país como en la zona occidental con temperaturas altas sobre los 37 grados. En la zona de la Península de Paraguaná con 38 grados en su zona norte, de igual modo en la zona norte del Zulia.

Todo lo contrario en las zonas montañosas del estado Mérida con temperaturas sobre los 9 grados para hoy en horas de la madrugada. Zonas del centro del país con montaña con 22 grado en horas de la noche.

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